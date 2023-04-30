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Тарасов Николай ?

Место рождения

Букалей, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Букалей, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудкова (Тарасова) Просковья Николаевна

Мать ребёнка: Тарасова Евланья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будникова (Тарасова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Тарасова Евланья ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каташина (Тарасова) Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Тарасова Евланья ?

Рождение ребёнка
1907

Сын: Тарасов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Тарасова Евланья ?

Букалей, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.06.1912

Сын: Тарасов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Тарасова Евланья ?

Букалей, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Букалей, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

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