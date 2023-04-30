Тарасов Николай ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудкова (Тарасова) Просковья Николаевна
Мать ребёнка: Тарасова Евланья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Будникова (Тарасова) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Тарасова Евланья ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каташина (Тарасова) Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Тарасова Евланья ?
Рождение ребёнка
1907
Сын: Тарасов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Тарасова Евланья ?
Рождение ребёнка
11.06.1912
Сын: Тарасов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Тарасова Евланья ?
Смерть
Неизвестно