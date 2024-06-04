Скрябин Иван (Ивашко) Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Иван (Ивашко) Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1550

Дата смерти

После 1590

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1550

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1575

Сын: Скрябин Афонасий (Офонка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1585

Сын: Скрябин Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1590

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