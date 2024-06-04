Скрябин Иван (Ивашко) Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1550
Дата смертиПосле 1590
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1550
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Скрябинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1575
Сын: Скрябин Афонасий (Офонка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1585
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1590