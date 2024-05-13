Кравцов Анатолий Федорович 18.09.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравцов Анатолий Федорович

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Место рождения

Украинская ССР, Харьковская обл., Полтавский р-н, с. Новочеркаск

Дата рождения

18.09.1926

Дата смерти

16.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1926

Отец: Кравцов Федор Егорович

Мать: Кравцова (Номеровская) Агриппина Игнатьевна

Украинская ССР, Харьковская обл., Полтавский р-н, с. Новочеркаск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малыгина (Кравцова) Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Кравцова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Кравцова Ольга

Смерть
16.09.1985

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