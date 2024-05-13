Кравцов Анатолий Федорович
Место рожденияУкраинская ССР, Харьковская обл., Полтавский р-н, с. Новочеркаск
Дата рождения18.09.1926
Дата смерти16.09.1985
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1926
Украинская ССР, Харьковская обл., Полтавский р-н, с. Новочеркаск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравцова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малыгина (Кравцова) Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Кравцова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Кравцова Ольга
Смерть
16.09.1985