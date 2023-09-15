Воробьев Николай Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.01.1910 ст.
Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Поручители • по женихе деревни Горки-Мининой крестьянский сын Иван Александрович Воробьев и Высоковской волости деревни Рослятина крестьянин Леонид Васильевич Никуличев • по невесте Вепревской волос... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1911 ст.
Сын: Воробьев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Воробьева (Копина) Каллисфения Павловна
Восприемники: деревни Горки крестьянский сын Иоанн Александров Воробьев и деревни Минина крестьянская девица Анна Павлова Копина. https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/409896#622
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Воробьева Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Воробьева (Копина) Каллисфения Павловна
Упоминается в исповедной ведомости 1915 года.
Упоминание
1915
Упоминается в исповедной ведомости 1915 года.
Смерть
Неизвестно