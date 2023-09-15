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Воробьев Николай Александрович

Место рождения

Минина Горка, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Минина Горка, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
05.01.1910 ст.

Жена: Воробьева (Копина) Каллисфения Павловна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Поручители • по женихе деревни Горки-Мининой крестьянский сын Иван Александрович Воробьев и Высоковской волости деревни Рослятина крестьянин Леонид Васильевич Никуличев • по невесте Вепревской волос... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1911 ст.

Сын: Воробьев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Воробьева (Копина) Каллисфения Павловна

Минина Горка, Кубино-Озерский район, Северный край
Восприемники: деревни Горки крестьянский сын Иоанн Александров Воробьев и деревни Минина крестьянская девица Анна Павлова Копина. https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/409896#622
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Воробьева Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Воробьева (Копина) Каллисфения Павловна

Минина Горка, Кубино-Озерский район, Северный край
Упоминается в исповедной ведомости 1915 года.
Упоминание
1915
Минина Горка, Кубино-Озерский район, Северный край
Упоминается в исповедной ведомости 1915 года.
Смерть
Неизвестно

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