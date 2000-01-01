(Скрябина) Любовь Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1902
Дата смерти13.09.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1902
Отец: Скрябин Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1979