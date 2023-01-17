Филатченкова (Севастьянова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатченкова (Севастьянова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Лосиный, Березовский, Свердловская область

Дата рождения

07.09.1941

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1941

Отец: Севастьянов Василий Алексеевич

Мать: Севастьянова Зоя Дмитриевна

Лосиный, Березовский, Свердловская область
Бракосочетание
1963

Муж: Крупин Владимир Ефремович

Рождение ребёнка
04.01.1966

Сын: Крупин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Крупин Владимир Ефремович

Лосиный, Березовский, Свердловская область
Бракосочетание
1970

Муж: Филатченков Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
17.04.1971

Дочь: Астанина Юлия Валентиновна

Отец ребёнка: Филатченков Валентин Михайлович

Ревда, Ревда, Свердловская область
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