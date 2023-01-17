Филатченкова (Севастьянова) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.09.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1941
Бракосочетание
1963
Рождение ребёнка
04.01.1966
Сын: Крупин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Крупин Владимир Ефремович
Бракосочетание
1970
Рождение ребёнка
17.04.1971
Дочь: Астанина Юлия Валентиновна
Отец ребёнка: Филатченков Валентин Михайлович
Ревда, Ревда, Свердловская область