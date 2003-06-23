Мамедова Яна Алескеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1981
Отец: Лалаев Алескер Азиз оглы
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.2003
Отец ребёнка: Мамедов Вюсал Пири оглы
Рождение ребёнка
27.09.2004
Сын: Мамедова Кенан Вусал оглы
Отец ребёнка: Мамедов Вюсал Пири оглы
Рождение ребёнка
27.04.2008
Сын: Мамедов Джавид Вусал оглы
Отец ребёнка: Мамедов Вюсал Пири оглы
Бракосочетание
Неизвестно