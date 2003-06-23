Мамедова Яна Алескеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамедова Яна Алескеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1981

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1981

Отец: Лалаев Алескер Азиз оглы

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.06.2003

Сын: Мамедов Тугай Вусал оглы

Отец ребёнка: Мамедов Вюсал Пири оглы

Рождение ребёнка
27.09.2004

Сын: Мамедова Кенан Вусал оглы

Отец ребёнка: Мамедов Вюсал Пири оглы

Рождение ребёнка
27.04.2008

Сын: Мамедов Джавид Вусал оглы

Отец ребёнка: Мамедов Вюсал Пири оглы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамедов Вюсал Пири оглы

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