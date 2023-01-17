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Яушев Кутдус Саитгараевич

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Место рождения

Сименеево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1880

Дата смерти

03.08.1941

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Яушев Саитгарай Мухамметзянович

Мать: не указана

Сименеево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.08.1941
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата ареста: 15 декабря 1937 г. Обвинение: 58, п. 10 ч.1. ("дискредитация Сов. вл., клевета на условия жизни, провокационные слухи") Осуждение: 5 апреля 1938 г. Осудивший орган: Верховным судом ТАССР ... Показать все
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