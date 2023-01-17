Яушев Кутдус Саитгараевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти03.08.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Яушев Саитгарай Мухамметзянович
Мать: не указана
Смерть
03.08.1941
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата ареста: 15 декабря 1937 г. Обвинение: 58, п. 10 ч.1. ("дискредитация Сов. вл., клевета на условия жизни, провокационные слухи") Осуждение: 5 апреля 1938 г. Осудивший орган: Верховным судом ТАССР ... Показать все