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Шелухин Павел Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.?

Отец: Шелухин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1953

Дочь: Шелухина Любовь Павловна

Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелухин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелухина Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелухин Николай Павлович

Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелухина Валентина Павловна

Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелухина Галина Павловна

Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелухин Сергей Павлович

Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна

Смерть
Неизвестно
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