Шелухин Павел Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.?
Отец: Шелухин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1953
Дочь: Шелухина Любовь Павловна
Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелухин Виктор Павлович
Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелухина Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелухина Валентина Павловна
Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелухина Галина Павловна
Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гребенюк Евдокия (Дуся) Филипповна
Смерть
Неизвестно