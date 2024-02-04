Абакумова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абакумов Владимир *
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Артуровна
Отец ребёнка: Артур Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диана Артуровна
Отец ребёнка: Артур Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артур Геннадьевич
Рождение ребёнка
15.06.1996
Сын: Абакумов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: не указан
г.Набережные Челны.,Татарстан