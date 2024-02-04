Абакумова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбакумова Наталья Владимировна

Абакумова Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абакумов Владимир *

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Артуровна

Отец ребёнка: Артур Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диана Артуровна

Отец ребёнка: Артур Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артур Геннадьевич

Рождение ребёнка
15.06.1996

Сын: Абакумов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: не указан

г.Набережные Челны.,Татарстан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.