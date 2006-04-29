Ховзун Борис Данилович
Место рождения
Дата рождения01.10.1935
Дата смерти29.04.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1935
Отец: Ховзун Данил Семёнович
Бракосочетание
22.10.1960
Жена: Ховзун Елена Иосифовна
Рождение ребёнка
28.09.1961
Дочь: Ситник Наталья Борисовна
Мать ребёнка: Ховзун Елена Иосифовна
Рождение ребёнка
26.02.1963
Дочь: Карабут Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Ховзун Елена Иосифовна
Рождение ребёнка
07.12.1965
Мать ребёнка: Ховзун Елена Иосифовна
Рождение ребёнка
28.11.1974
Сын: Ховзун Александр Борисович
Мать ребёнка: Ховзун Елена Иосифовна
Смерть
29.04.2006