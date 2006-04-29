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Ховзун Борис Данилович

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Место рождения

Новоандреевка, Сумська область

Дата рождения

01.10.1935

Дата смерти

29.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1935

Отец: Ховзун Данил Семёнович

Мать: Шевченко Лукерия Захаровна

Новоандреевка, Сумська область
Бракосочетание
22.10.1960

Жена: Ховзун Елена Иосифовна

Домбаровский, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.09.1961

Дочь: Ситник Наталья Борисовна

Мать ребёнка: Ховзун Елена Иосифовна

Домбаровский, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.02.1963

Дочь: Карабут Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Ховзун Елена Иосифовна

Рождение ребёнка
07.12.1965

Сын: Ховзун Борис Борисович

Мать ребёнка: Ховзун Елена Иосифовна

Рождение ребёнка
28.11.1974

Сын: Ховзун Александр Борисович

Мать ребёнка: Ховзун Елена Иосифовна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Смерть
29.04.2006
Гуково, город Гуково, Ростовская область
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