Ханин Евстигней
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Ханин Егор
Мать: Ханина Екатерина
Бракосочетание
30.01.1889
Рождение ребёнка
17.10.1892
Дочь: Парамонова (Ханина) Анастасия
Мать ребёнка: Ханина (Никифорова) Татьяна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ханин Григорий
Мать ребёнка: Ханина (Никифорова) Татьяна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ханин Александр
Мать ребёнка: Ханина (Никифорова) Татьяна
Смерть
1921
Похороны
Неизвестно
г. Красногорск