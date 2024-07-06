Ханин Евстигней 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ханин Евстигней

Место рождения

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ханин Егор

Мать: Ханина Екатерина

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
30.01.1889

Жена: Ханина (Никифорова) Татьяна

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.10.1892

Дочь: Парамонова (Ханина) Анастасия

Мать ребёнка: Ханина (Никифорова) Татьяна

Васильково, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ханин Григорий

Мать ребёнка: Ханина (Никифорова) Татьяна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ханин Александр

Мать ребёнка: Ханина (Никифорова) Татьяна

Смерть
1921
Похороны
Неизвестно
г. Красногорск

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