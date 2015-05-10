Рубашова Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубашова Дарья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1987

Отец: Рубашов Александр Вениоминович

Мать: Зотова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
10.05.2015 ст.

Сын: Лобачев Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Лобачев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
23.11.2017

Сын: Лобачев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Лобачев Николай Владимирович

Рождение ребёнка
25.10.2021

Дочь: Лобачева Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Лобачев Николай Владимирович

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