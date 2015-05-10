Рубашова Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1987
Рождение ребёнка
10.05.2015 ст.
Отец ребёнка: Лобачев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
23.11.2017
Сын: Лобачев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Лобачев Николай Владимирович
Рождение ребёнка
25.10.2021
Дочь: Лобачева Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Лобачев Николай Владимирович