Смирнова (Золина) Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Золина) Варвара Яковлевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1910

Дата смерти

02.02.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
12.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Семенович

Смерть
02.02.1983
Россия
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