Смирнова (Золина) Варвара Яковлевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1910
Дата смерти02.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.01.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
02.02.1983
Россия