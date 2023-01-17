Козлова (Рогачева) Наталья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения16.08.1880
Дата смерти01.05.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1906
Отец ребёнка: Козлов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Козлов Федор Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1917
Дочь: Козлова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Козлов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1950