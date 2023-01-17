Козлова (Рогачева) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Рогачева) Наталья Дмитриевна

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Место рождения

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

16.08.1880

Дата смерти

01.05.1950

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Жиздра, Жиздринский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.06.1906

Сын: Козлов Иван Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Иванович

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Козлов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Иванович

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.11.1917

Дочь: Козлова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Козлов Федор Иванович

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Федор Иванович

Смерть
01.05.1950
Черемхово, Черемховское, Иркутская область
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