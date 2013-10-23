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Бондарович Сергей Александрович

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

31.01.1956

Дата смерти

23.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1956

Отец: Бондарович Александр Иванович

Мать: Зайцева Наталья Романовна

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коцемир Ольга Григорьевна

Бракосочетание
07.10.1976

Жена: Романейко Леонида Николаевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
09.07.1977

Сын: Бондарович Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Романейко Леонида Николаевна

Минск, Минск
Развод
1981

Жена: Романейко Леонида Николаевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
19.02.1991

Сын: Бондарович Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Маркова Анна Васильевна

Минск, Минск
Бракосочетание
1992

Жена: Маркова Анна Васильевна

Минск, Минск
Смерть
23.10.2013
Минск, Минск
Похоронен на кладбище в д. Хутор Червенского района Минской области

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