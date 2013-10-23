Бондарович Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения31.01.1956
Дата смерти23.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
07.10.1976
Рождение ребёнка
09.07.1977
Сын: Бондарович Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Романейко Леонида Николаевна
Развод
1981
Рождение ребёнка
19.02.1991
Сын: Бондарович Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Маркова Анна Васильевна
Бракосочетание
1992
Жена: Маркова Анна Васильевна
Смерть
23.10.2013
Похоронен на кладбище в д. Хутор Червенского района Минской области