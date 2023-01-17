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Баско Сергей Михайлович

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

05.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1956

Отец: Баско Михаил Иванович

Мать: Баско Сысоева Галина Спиридоновна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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