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Баско Сергей Михайлович
Баско Сергей Михайлович
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Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
05.02.1956
Пол
Мужской
Отец
Баско Михаил Иванович
1933 г.р.
Мать
Баско Сысоева (Реутова) Галина Спиридоновна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1956
Отец:
Баско Михаил Иванович
Мать:
Баско Сысоева Галина Спиридоновна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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