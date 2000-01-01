Солдатов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: Солдатов Владимир Алексееаич

Мать: Солдатова Александра

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