Зятнина Параскева Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1891
Сын: Зятнин Никита Андрианович
Отец ребёнка: Зятнин Андриан Давидович
Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
возможная дата рождения 13.09.1891 возможное указание отчества Адрианович (без н)
Смерть
Неизвестно