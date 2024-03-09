Зятнина Параскева Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятнина Параскева Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятнин Андриан Давидович

Рождение ребёнка
25.09.1891

Сын: Зятнин Никита Андрианович

Отец ребёнка: Зятнин Андриан Давидович

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
возможная дата рождения 13.09.1891 возможное указание отчества Адрианович (без н)
Смерть
Неизвестно

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