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Кокшаров Руслан Анатольевич

Место рождения

с.Курашим Пермского района Пермской области

Дата рождения

11.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1983

Отец: Кокшаров Анатолий Иванович

Мать: Кокшарова-Патракеева Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
03.12.1999

Дочь: Гаврикова Наталья Руслановна

Мать ребёнка: Гаврикова-Кокшарова Марина Анатольевна

Бракосочетание
22.08.2003

Жена: Гаврикова-Кокшарова Марина Анатольевна

Рождение ребёнка
08.12.2003

Сын: Кокшаров Максим Русланович

Мать ребёнка: Гаврикова-Кокшарова Марина Анатольевна

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