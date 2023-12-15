Губина Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Осип Леонтьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губина Пелагея Осипова
Отец ребёнка: Губин Осип Леонтьев
Рождение ребёнка
02.01.1849 ст.
Сын: Губин Филип Осипов
Отец ребёнка: Губин Осип Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.
Дочь: Губина Евдокия Осипова
Отец ребёнка: Губин Осип Леонтьев
Рождение ребёнка
25.03.1854 ст.
Сын: Губин Кирило Иосипов
Отец ребёнка: Губин Осип Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Дочь: Губина Дарья Осипова
Отец ребёнка: Губин Осип Леонтьев
Смерть
Неизвестно