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Губина Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Осип Леонтьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губина Пелагея Осипова

Отец ребёнка: Губин Осип Леонтьев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1849 ст.

Сын: Губин Филип Осипов

Отец ребёнка: Губин Осип Леонтьев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851 ст.

Дочь: Губина Евдокия Осипова

Отец ребёнка: Губин Осип Леонтьев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1854 ст.

Сын: Губин Кирило Иосипов

Отец ребёнка: Губин Осип Леонтьев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Дочь: Губина Дарья Осипова

Отец ребёнка: Губин Осип Леонтьев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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