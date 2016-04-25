Кирилов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1967

Дата смерти

25.04.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1967

Отец: Кирилов Василий

Мать: Кирилова Александра

Рождение ребёнка
30.01.1998

Сын: Кирилов Александр

Мать ребёнка: Кирилова Ирина

Развод
Неизвестно

Жена: Кирилова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилов Юрий

Мать ребёнка: Кирилова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирилова Ирина

Смерть
25.04.2016
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