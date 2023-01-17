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Сырников Федор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Сырников Василий Иванович

Мать: Сырникова неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырников Иван Федорович

Мать ребёнка: Сырникова Ксения Ивановна

Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестно. Федоровна

Мать ребёнка: Сырникова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестно Федоровна

Мать ребёнка: Сырникова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сырников неизвестно Федорович

Мать ребёнка: Сырникова Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сырникова Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1941
Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
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