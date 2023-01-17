Сырников Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Сырников Василий Иванович
Мать: Сырникова неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сырникова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно. Федоровна
Мать ребёнка: Сырникова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно Федоровна
Мать ребёнка: Сырникова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сырников неизвестно Федорович
Мать ребёнка: Сырникова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1941