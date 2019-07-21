Ильинский Юрий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1936
Дата смерти21.07.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1936
Место жительства
С 1992
г. Остин, США
Место жительства
По 2019
Нью-Мехико, США
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.07.2019
Нью-Мехико, США