Ильинский Юрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинский Юрий Анатольевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

27.01.1936

Дата смерти

21.07.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1936
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1992
г. Остин, США
Место жительства
По 2019
Нью-Мехико, США
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.07.2019
Нью-Мехико, США
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