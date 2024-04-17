Минзифа
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рабига
Отец ребёнка: Мавлютов Ризван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асхат
Отец ребёнка: Мавлютов Ризван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халида
Отец ребёнка: Мавлютов Ризван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурдида
Отец ребёнка: Мавлютов Ризван
Рождение ребёнка
15.07.1909
Дочь: Мавлютова Гульсум Ризвановна
Отец ребёнка: Мавлютов Ризван
Рождение ребёнка
1916
Сын: Хатмулла
Отец ребёнка: Мавлютов Ризван
Смерть
Неизвестно