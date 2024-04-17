Минзифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минзифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рабига

Отец ребёнка: Мавлютов Ризван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асхат

Отец ребёнка: Мавлютов Ризван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халида

Отец ребёнка: Мавлютов Ризван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нурдида

Отец ребёнка: Мавлютов Ризван

Рождение ребёнка
15.07.1909

Дочь: Мавлютова Гульсум Ризвановна

Отец ребёнка: Мавлютов Ризван

Рождение ребёнка
1916

Сын: Хатмулла

Отец ребёнка: Мавлютов Ризван

Смерть
Неизвестно

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