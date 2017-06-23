Бабаков Глеб Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаков Глеб Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.2017

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.2017

Отец: Бабаков Евгений Николаевич

Мать: Нечаева Анна Валерьевна

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