Шугаюпова Салиха Хурматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шугаюпова Салиха Хурматовна

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Место рождения

Хасаново, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1960

Дата смерти

01.12.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Хасаново, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шугаюпов Рамиль Камилович

Аптраково, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.12.2022
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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