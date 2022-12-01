Шугаюпова Салиха Хурматовна
Место рождения
Дата рождения01.10.1960
Дата смерти01.12.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1960
Рождение ребёнка
02.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шугаюпов Рамиль Камилович
Аптраково, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.12.2022
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург