Ноговицын Афанасий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНоговицын Афанасий Николаевич

Ноговицын Афанасий Николаевич

Место рождения

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
17.01.1918

Жена: Ноговицына Феврония Яковлевна

Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Села Н.Козмяш крестьянин 22 года 1 браком и Села Н.Козьмяша Якова Петровича Бородина восприемная дочь Феврония внебрачная 18 лет 1 браком Источник: ГАПК АП Ф 719 Оп 8 Д 937 стр 37 №1
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close