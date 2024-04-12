Ноговицын Афанасий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897 ст.
Бракосочетание
17.01.1918
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Села Н.Козмяш крестьянин 22 года 1 браком и Села Н.Козьмяша Якова Петровича Бородина восприемная дочь Феврония внебрачная 18 лет 1 браком Источник: ГАПК АП Ф 719 Оп 8 Д 937 стр 37 №1
Смерть
Неизвестно