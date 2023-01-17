Гайфутдинов Гиляз-Киляч Махутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайфутдинов Гиляз-Киляч Махутдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Гайфутдинов Шамси Гилязович

Мать ребёнка: Ахметшина Кафея

Рождение ребёнка
?.08.1936

Дочь: Гайфутдинова Халися Гилязовна

Мать ребёнка: Ахметшина Кафея

Рождение ребёнка
15.09.1939

Дочь: Гайфутдинова Халида Гилязовна

Мать ребёнка: Ахметшина Кафея

Служилая Шентала, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1959
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