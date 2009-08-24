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Яковлев Артём Григорьевич
Яковлев Артём Григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.2009
Пол
Мужской
Отец
Яковлев Григорий
1985 г.р.
Мать
Яковлева (Королькова) Оксана Геннадьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2009
Отец:
Яковлев Григорий
Мать:
Яковлева Оксана Геннадьевна
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