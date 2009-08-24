Яковлев Артём Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Артём Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2009

Отец: Яковлев Григорий

Мать: Яковлева Оксана Геннадьевна

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