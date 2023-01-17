Кряквин Лаврентий Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквин Лаврентий Онисимович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Кряквин Онисим Тимофеевич

Мать: Кряквина Васса Спиридоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Гликерия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Кряквина Меланья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Куличихин Игнатий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Кряквина Меланья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Куличихин Александр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Кряквина Меланья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кряквин Ефим Лаврентьевич

Мать ребёнка: Кряквина Меланья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Кряквина Меланья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Куличихин Максим Лаврентьевич

Мать ребёнка: Кряквина Меланья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряквина Меланья

Смерть
1855
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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