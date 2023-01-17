Кряквин Лаврентий Онисимович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Гликерия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Кряквина Меланья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Куличихин Игнатий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Кряквина Меланья
Рождение ребёнка
1837
Сын: Куличихин Александр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Кряквина Меланья
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кряквин Ефим Лаврентьевич
Мать ребёнка: Кряквина Меланья
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Кряквина Меланья
Рождение ребёнка
1846
Сын: Куличихин Максим Лаврентьевич
Мать ребёнка: Кряквина Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кряквина Меланья
Смерть
1855