Панкова Афанасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова Афанасия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1890

Дочь: Аксёнова Агрипина Ильинична

Отец ребёнка: Панков Илья Иванович

Медиак, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
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