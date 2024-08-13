Иван Фокеев
Место рождения
Дата рождения07.06.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1884 ст.
Отец: Фокей Леонтьев
Мать: Евфимия Порфириева
Деревни Нератовки билетный солдат Фокей Леонтьев и законная его жена Евфимия Порфириева,оба православные
Крещение
10.06.1884 ст.
Восприемники: Той же деревни билетный солдат Трофим Лазарев и крестьянская жена Ульяна Григорьева
Смерть
Неизвестно