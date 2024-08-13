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Иван Фокеев

Место рождения

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

07.06.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1884 ст.

Отец: Фокей Леонтьев

Мать: Евфимия Порфириева

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки билетный солдат Фокей Леонтьев и законная его жена Евфимия Порфириева,оба православные
Крещение
10.06.1884 ст.
Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Восприемники: Той же деревни билетный солдат Трофим Лазарев и крестьянская жена Ульяна Григорьева
Смерть
Неизвестно

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