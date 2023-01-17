Шишков Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишков Александр Семенович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.03.1754

Дата смерти

21.04.1841

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
20.03.1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1754 по 1866
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1766 по 1841
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.04.1841
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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