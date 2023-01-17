Шишков Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения20.03.1754
Дата смерти21.04.1841
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1754 по 1866
Место жительства
С 1766 по 1841
Смерть
21.04.1841