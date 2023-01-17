Манасарова (Епихова) Аида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манасарова (Епихова) Аида Ивановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

23.04.1925

Дата смерти

26.02.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1944 по 1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1949
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
По 1955
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1956 по 1986
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.02.1986
Москва, город федерального значения Москва
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