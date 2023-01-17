Манасарова (Епихова) Аида Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.04.1925
Дата смерти26.02.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1944 по 1949
Место жительства
С 1949
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
По 1955
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1956 по 1986
Смерть
26.02.1986