Ваховская Владислава Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваховская Владислава Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1924 г.р.
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Добавил:

УИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ваховский (Vakhovskiy) Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ваховский (Vakhovskiy) Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ваховский Зенен Дмитриевич

Отец ребёнка: Ваховский (Vakhovskiy) Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ваховский (Wachowska, Wachowski, Vakhovsky) Бронислав Дмитриевич

Отец ребёнка: Ваховский (Vakhovskiy) Дмитрий Николаевич

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