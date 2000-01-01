Лилия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛилия Петровна

Лилия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симдянкин Петр Кузьмич

Мать: ???

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