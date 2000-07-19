Аблязова (Гумерова) Хусникамал Шагзигановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблязова (Гумерова) Хусникамал Шагзигановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1927

Дата смерти

19.07.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аблязов Фатых Хаматвалеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аблязов Фатых Хаматвалеевич

Рождение ребёнка
04.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аблязов Фатых Хаматвалеевич

Рождение ребёнка
10.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аблязов Фатых Хаматвалеевич

Смерть
19.07.2000
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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