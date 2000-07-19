Аблязова (Гумерова) Хусникамал Шагзигановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1927
Дата смерти19.07.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1947
Рождение ребёнка
04.11.1950
Рождение ребёнка
10.11.1964
Смерть
19.07.2000