Марья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Кирилловна

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Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1728

Дата смерти

12.05.1788 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1728 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1774 ст.

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Михайлович

Селиваново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлович

Смерть
12.05.1788 ст.
Селиваново, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
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