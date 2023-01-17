Марья Кирилловна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1728
Дата смерти12.05.1788 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1774 ст.
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлович
Смерть
12.05.1788 ст.