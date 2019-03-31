Леньшин Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения31.12.1958
Дата смерти31.03.2019
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1958
Отец: Леньшин Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1981
Дочь: Абрамова Алена Владимировна
Мать ребёнка: Леньшина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Леньшина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюкова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Леньшина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леньшина Наталья
Смерть
31.03.2019