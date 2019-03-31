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Леньшин Владимир Иванович

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Место рождения

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

31.12.1958

Дата смерти

31.03.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1958

Отец: Леньшин Иван Иванович

Мать: Леньшина Мария Васильевна

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
22.01.1981

Дочь: Абрамова Алена Владимировна

Мать ребёнка: Леньшина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Леньшина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюкова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Леньшина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леньшина Наталья

Смерть
31.03.2019
Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
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