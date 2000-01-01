Valov Timophey — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Valov Timophey

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1903 г.р.

Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Valov Ivan

Мать: Valova Unknown

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Baranova Valentina

Мать ребёнка: Valov Anna

Рождение ребёнка
1925

Сын: Valov Victor

Мать ребёнка: Valov Anna

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Angelina

Мать ребёнка: Valov Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Valov Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Valov Anna

Смерть
1943
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