Valov Timophey
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Valov Ivan
Мать: Valova Unknown
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Baranova Valentina
Мать ребёнка: Valov Anna
Рождение ребёнка
1925
Сын: Valov Victor
Мать ребёнка: Valov Anna
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Angelina
Мать ребёнка: Valov Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Valov Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Valov Anna
Смерть
1943