Баканеко Трифон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.04.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
02.03.1896
Сын: Баканенко Яков Трифонович
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
24.01.1898
Дочь: Абрамова (Баконенко Или Баканенко) Ксения Трифоновна
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Рождение ребёнка
13.11.1907
Мать ребёнка: Параскева Трофимова
Смерть
21.04.1909