Баканеко Трифон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканеко Трифон Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.04.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Рождение ребёнка
02.03.1896

Сын: Баканенко Яков Трифонович

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Рождение ребёнка
24.01.1898

Дочь: Абрамова (Баконенко Или Баканенко) Ксения Трифоновна

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Рождение ребёнка
13.11.1907

Сын: Баканеко Иван Трифонович

Мать ребёнка: Параскева Трофимова

Смерть
21.04.1909

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