Бушмин Данила
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Бушмин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Бушмин Егор
Мать ребёнка: Бушмина Домна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Бушмин Фока
Мать ребёнка: Бушмина Домна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бушмин Касьян
Мать ребёнка: Бушмина Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушмина Домна
Смерть
1826