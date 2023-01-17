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Бушмин Данила

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Место рождения

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1798

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Бушмин Григорий

Мать: не указана

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1821

Сын: Бушмин Егор

Мать ребёнка: Бушмина Домна

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Бушмин Фока

Мать ребёнка: Бушмина Домна

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бушмин Касьян

Мать ребёнка: Бушмина Домна

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмина Домна

Смерть
1826
Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
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