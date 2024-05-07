Полётов Тимофей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.?
Дочь: Полетова Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Климкина Вера Никитична
Рождение ребёнка
19.03.1927
Сын: Полётов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Климкина Вера Никитична
Смерть
Неизвестно