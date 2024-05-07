Полётов Тимофей Владимирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПолётов Тимофей Владимирович

Полётов Тимофей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.?

Дочь: Полетова Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Климкина Вера Никитична

Рождение ребёнка
19.03.1927

Сын: Полётов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Климкина Вера Никитична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.