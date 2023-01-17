Ештокин Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1903 ст.
Дочь: Ештокина Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Ештокина Ксения Васильевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Березовец, Поныровский муниципальный район, Курская область
На 1903 год - крестьянин села Березовец Поныровской волости Фатежского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно