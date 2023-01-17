Ештокин Иван Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕштокин Иван Герасимович

Ештокин Иван Герасимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1903 ст.

Дочь: Ештокина Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Ештокина Ксения Васильевна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1903 ст.
Березовец, Поныровский муниципальный район, Курская область
На 1903 год - крестьянин села Березовец Поныровской волости Фатежского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ештокина Ксения Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close