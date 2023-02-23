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Афанасьева Татьяна Павловна
Афанасьева Татьяна Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.06.1952
Пол
Женский
Отец
Афанасьев Павел
Мать
Афанасьева (Нагацкая) Мария Даниловна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1952
Отец:
Афанасьев Павел
Мать:
Афанасьева Мария Даниловна
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