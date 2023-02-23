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Афанасьева Татьяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1952

Отец: Афанасьев Павел

Мать: Афанасьева Мария Даниловна

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