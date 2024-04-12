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Максим Антонов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Афанасьев Антон Яковлев

Мать: Феодора Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Дочь: Авдотья (Евдокия) Максимова

Мать ребёнка: Фекла Андреева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Бракосочетание
До 1822

Жена: Фекла Андреева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
11.06.1825

Дочь: Акулина Максимова

Мать ребёнка: Фекла Андреева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1594 (1811-1822гг, мф) | Именные ведомости родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Пресвятые Богородицы села Васи...
Рождение ребёнка
05.03.1828

Дочь: Дарья Максимова

Мать ребёнка: Фекла Андреева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Елена Максимова

Мать ребёнка: Фекла Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Максимов

Мать ребёнка: Фекла Андреева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.607, оп.1, д.1594 (1811-1822гг, мф) | Именные ведомости родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Пресвятые Богородицы села Васи...
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин г-жи подполковницы Агапии Хлебниковой
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1838
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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