Максим Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Афанасьев Антон Яковлев
Мать: Феодора Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Дочь: Авдотья (Евдокия) Максимова
Мать ребёнка: Фекла Андреева
ф.607, оп.1, д.1592 (1811-1822) (мф) | Именные списки родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Богородицы села Васильевского Руз...
Бракосочетание
До 1822
Жена: Фекла Андреева
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Рождение ребёнка
11.06.1825
Дочь: Акулина Максимова
Мать ребёнка: Фекла Андреева
ф.607, оп.1, д.1594 (1811-1822гг, мф) | Именные ведомости родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Пресвятые Богородицы села Васи...
Рождение ребёнка
05.03.1828
Дочь: Дарья Максимова
Мать ребёнка: Фекла Андреева
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Елена Максимова
Мать ребёнка: Фекла Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Максимов
Мать ребёнка: Фекла Андреева
ф.607, оп.1, д.1594 (1811-1822гг, мф) | Именные ведомости родившихся, сочетавшихся браком и умерших в приходе церкви Рождества Пресвятые Богородицы села Васи...
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин г-жи подполковницы Агапии Хлебниковой
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1838
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)