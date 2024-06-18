Колачева Маргарита Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Барашкова Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Айаал
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ньургун
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туйаара
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван