Петухов Яков Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1854
Дата смерти07.01.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер
Смерть
07.01.1909
Похороны
?.01.1909
Бахта, город Киров, Кировская область
Похоронен(а) на старом Бахтинском кладбище. Рядом с могилой Эсаулова Александра Павловича. "здесь покоится прах фельдшера ..."