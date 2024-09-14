Петухов Яков Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Яков Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1854

Дата смерти

07.01.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
фельдшер
Смерть
07.01.1909
Похороны
?.01.1909
Бахта, город Киров, Кировская область
Похоронен(а) на старом Бахтинском кладбище. Рядом с могилой Эсаулова Александра Павловича. "здесь покоится прах фельдшера ..."

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