Елизавета Степанова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Марина Фролова (Вна)
Отец ребёнка: Фрол Козьмин (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Евдокея Фролова (Вна)
Отец ребёнка: Фрол Козьмин (Ич)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фрол Козьмин (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1790