Елизавета Степанова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Степанова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Марина Фролова (Вна)

Отец ребёнка: Фрол Козьмин (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Евдокея Фролова (Вна)

Отец ребёнка: Фрол Козьмин (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрол Козьмин (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1790
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